শেখ হাসিনার মামলায় সর্বশেষ সাক্ষী জবানবন্দি দিচ্ছেন, দেখানো হলো ১৭ ভিডিও

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার সর্বশেষ সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার উপপরিচালক মো. আলমগীর। তিনি এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।
জবানবন্দির সময় ট্রাইব্যুনালের সম্মতি নিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ঘটনার ১৭টি ভিডিও দেখানো হয়। বিচার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আলমগীর জবানবন্দি দেওয়া শুরু করেন। দুপুর ১২টার দিকে ট্রাইব্যুনাল বিরতিতে যান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আলমগীর এই মামলার ৫৪তম সাক্ষী। তিনি জবানবন্দির শুরুতে নিজের পরিচয় দেন। তারপরই প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, জবানবন্দির সময় কিছু ভিডিও দেখানোর প্রয়োজন হবে। সেসব ভিডিও একসঙ্গে শুরুতেই দেখাতে চান। ট্রাইব্যুনাল তাতে সম্মতি জানান। এরপর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের বিভিন্ন ঘটনার ১৭টি ভিডিও দেখানো হয়। আর এই বিচার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।
এই মামলায় শেখ হাসিনার পাশাপাশি আরও দুই আসামি হলেন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। এর মধ্যে সাবেক আইজিপি মামুন রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজকে তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।
এর আগে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম জানিয়েছিলেন, বিশেষ তদন্ত কর্মকর্তা এ মামলা তদন্তের সময় শেখ হাসিনার বেশ কয়েকটি ফোনালাপ জব্দ করেছেন। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সেসব ফোনালাপ ট্রাইব্যুনালে বাজিয়ে শোনানো হবে।