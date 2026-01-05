প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, টিউলিপ ও আজমিনার মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে অনিয়মের মাধ্যমে ১০ কাঠার সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে করা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ-৪–এর বিচারক রবিউল আলমের আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত সাক্ষ্য দেন।
দুদকের কৌঁসুলি জহিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে, আজ আজমিনার মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। সে জন্য এ মামলার আসামি খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজির করা হয়। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে খুরশীদ আলমের পক্ষে আইনজীবী শাহিন উর রহমান তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করেন। জেরা শেষ হওয়ায় আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষণা করেন। এরপর আদালত আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ৮ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন।
এ মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ ৩১ জন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে গত বছরের ১৩ জানুয়ারি আজমিনা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত। মামলায় টিউলিপ ও শেখ হাসিনাসহ ১৬ জনকে আসামি করা হয়। তদন্ত শেষে গত বছরের ১০ মার্চ আরও দুই আসামিসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দাখিল করেন আফনান জান্নাত।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সাবেক পরিচালক মো. নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, পরিচালক কামরুল ইসলাম, উপপরিচালক নায়েব আলী শরীফ, পরবর্তী সময়ে যুক্ত হওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।