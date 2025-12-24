বিদ্রোহী কবিতা বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে ভাঙচুর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা বলতে বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন লোক মধুর ক্যানটিনে ঢুকে কক্ষের চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর করছেন। একপর্যায়ে তিনি মেঝেতে গড়াগড়ি করতে থাকেন। এ সময় তাঁকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার অংশ বলতে শোনা যায়।
মধুর ক্যানটিনের বর্তমান দায়িত্বে থাকা অরুণ কুমার দে এ বিষয়ে প্রথম আলোকে বলেন, হঠাৎ করে একজন এসে চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর করে। পরে সেখানে প্রক্টরিয়াল টিমের লোকজন এসে লোকটিকে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, লোকটি মানসিক ভারসাম্যহীন। ঘটনার পর প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা তাঁকে হাইকোর্ট মাজার গেটের সামনে রেখে আসে।