মধুর ক্যানটিনে ঢুকে কক্ষের চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর করছেন এক ব্যক্তি
বিদ্রোহী কবিতা বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে ভাঙচুর

প্রতিবেদকঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা বলতে বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন লোক মধুর ক্যানটিনে ঢুকে কক্ষের চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর করছেন। একপর্যায়ে তিনি মেঝেতে গড়াগড়ি করতে থাকেন। এ সময় তাঁকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার অংশ বলতে শোনা যায়।

মধুর ক্যানটিনের বর্তমান দায়িত্বে থাকা অরুণ কুমার দে এ বিষয়ে প্রথম আলোকে বলেন, হঠাৎ করে একজন এসে চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর করে। পরে সেখানে প্রক্টরিয়াল টিমের লোকজন এসে লোকটিকে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, লোকটি মানসিক ভারসাম্যহীন। ঘটনার পর প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা তাঁকে হাইকোর্ট মাজার গেটের সামনে রেখে আসে।

