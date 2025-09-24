হত্যা মামলায় সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলাম ৫ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা মনির হোসেন হত্যা মামলায় সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলামকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সাদেকুর রহমান আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
একই হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ঢাকার সিএমএম আদালতের এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও আদালত সূত্র জানায়, আজ সকাল নয়টার দিকে কামরুল ইসলাম ও সোলাইমান সেলিমকে আদালতে হাজির করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার পর তাঁদের আদালতের এজলাসে তোলা হয়। মনির হোসেন হত্যা মামলায় কামরুল ইসলামকে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন নাকচ চাওয়া হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে কামরুল ইসলামকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেন আদালত।
অন্যদিকে এ মামলায় সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। আদালত এ আবেদন মঞ্জুর করেন।
গত বছরের ১৮ নভেম্বর কামরুল ইসলাম গ্রেপ্তার হন। আর ১৪ নভেম্বর সোলাইমান সেলিম গ্রেপ্তার হন। এর পর থেকে তাঁরা কারাগারে আছেন।