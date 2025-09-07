চন্দ্রগ্রহণের এই চিত্র রোববার রাতের
চন্দ্রগ্রহণের এই চিত্র রোববার রাতের
বাংলাদেশ

পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার আকাশে দেখা গেল এক মহাজাগতিক দৃশ্য। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণে কালচে লাল রঙে ধরা দিল চাঁদ।

রোববার রাতে ঢাকার অনেক বাসিন্দা চাঁদের এই রূপ দেখেছেন।

রোববার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হবে জানিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছিল, ঢাকা থেকে রোববার রাত ৯টা ২৭ মিনিট ৬ সেকেন্ডে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হওয়া দেখা যাবে। কেন্দ্রীয় চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে রাত ১২টা ১১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড থেকে। আর চন্দ্রগ্রহণ শেষ হবে ভোররাত ২টা ৫৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে।

রোববার রাতে চন্দ্রগ্রহণ শুরুর পর এক পর্যায়ে ঢাকার আকাশে এমন চাঁদ দেখা যায়

রাতে চন্দ্রগ্রহণের শুরুতে আকাশে চাঁদ আংশিক ঢাকা দেখা যায়। একপর্যায়ে মধ্যরাতে সেটি কালচে লাল রং ধারণ করে।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকেও চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাচ্ছে বলে দেশটির সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে।

পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ

এই সময় পৃথিবীর ছায়া চাঁদের সবটা ঢেকে ফেলে। চিরচেনা চাঁদ এ সময় ধীরে ধীরে রুপালি থেকে কালচে লাল রং ধারণ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে ‘ব্লাড মুন’। রোববার রাতে এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণটি টানা ৮২ মিনিট স্থায়ী হবে। ২০২২ সালের পর এটিই দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে।

চন্দ্রগ্রহণের সময় কী হয়

চন্দ্রগ্রহণ যখন ঘটে, তখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে চলে আসে। এতে চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে। চাঁদ যখন পৃথিবীর সেই ছায়ায় প্রবেশ করে, তখন এর পরিচিত রুপালি আভা ধীরে ধীরে তামাটে বা লালচে রঙে বদলে যায়। তখন চাঁদের কক্ষপথ একটু হেলে থাকে। তাই প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বছরে মাত্র দুই বা তিনবার দেখা যায় চন্দ্রগ্রহণ। পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে চাঁদের এই বিরল রূপ দেখা যায়।

চন্দ্রগ্রহণের এই চিত্র রোববার রাতের

এর আগে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার হিলা দ্বীপ থেকে শুরু করে পশ্চিমে কেনিয়ার মোম্বাসা বন্দর পর্যন্ত এলাকা থেকে চন্দ্রগ্রহণটি পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা যাবে। এ দুই প্রান্তের কিছুটা পূর্ব-পশ্চিমেও আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

তবে উত্তর আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা থেকে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না।

চন্দ্রগ্রহণটি ৭ সেপ্টেম্বর রাতে শুরু হয়ে পরদিন, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর ভোর পর্যন্ত চলবে। মোট ৭ ঘণ্টা ২৭ মিনিট স্থায়ী হবে চন্দ্রগ্রহণ।

আরও পড়ুন