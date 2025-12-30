জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি (বাঁয়ে) ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি
জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি (বাঁয়ে) ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি
বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

প্রতিনিধিটোকিও, জাপান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি। বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো পৃথক বার্তায় তাঁরা জাপান–বাংলাদেশ মৈত্রীর ভিত্তি গড়তে খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাঁর শোক বার্তা পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি শোক বার্তা পাঠিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের কাছে।

এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর জাপানের গণমাধ্যমেও গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। দেশটির ইংরেজি দৈনিক ‘জাপান টাইমস’ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাতে একাধিক ছবিসহ এ সংবাদ ছেপেছে। অন্যতম প্রধান জাতীয় দৈনিক ‘মায়নিচি শিম্বুন’ বার্তা সংস্থা এপির বরাতে তাদের অনলাইন সংস্করণে খবরটি প্রধান আন্তর্জাতিক সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করেছে।

এ ছাড়া এনএইচকে–সহ জাপানের প্রধান টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা হয়।

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।

আরও পড়ুন