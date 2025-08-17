চাকরিচ্যুত শরীফকে পুনর্বহালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি চায় দুদক

উপসহকারী পরিচালক পদ থেকে চাকরিচ্যুত মো. শরীফ উদ্দিনকে জ্যেষ্ঠতাসহ পুনর্বহাল করতে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এতে লিভ মঞ্জুর অর্থাৎ আপিল করার জন্য অনুমতি চেয়েছে সংস্থাটি।
২০২২ সালে দুদকের উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। এই চাকরিচ্যুতির বৈধতা নিয়ে শরীফ উদ্দিনের করা রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ৯ জুলাই রায় দেন। রায়ে মো. শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুতির আদেশ আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের অনুলিপি গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে (শরীফ) চাকরিতে পুনর্বহাল এবং আইন অনুসারে তাঁর বকেয়াসহ সব পাওনাদি পরিশোধ এবং জ্যেষ্ঠতা দিতে দুদককে নির্দেশ দেওয়া হয়।
শরীফের অন্যতম আইনজীবী মিয়া মোহাম্মদ ইশতিয়াক প্রথম আলোকে বলেন, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দুদকের করা লিভ টু আপিলের (লিভ টু আপিল নং-৩১৪৩/২৫) অনুলিপি আজ পেয়েছেন। চেম্বার আদালতে আবেদনের ওপর চলতি সপ্তাহে শুনানি হতে পারে।
তিন বছর আগে ২০২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দুদকের উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ছাড়াই কোনো কর্মীকে চাকরি থেকে অপসারণ-সংক্রান্ত দুদক কর্মচারী বিধিমালার ৫৪(২) বিধির বৈধতা নিয়ে ও চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশনা চেয়ে একই বছরের ১৩ মার্চ শরীফ রিট করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রুল দেন। রুলে দুদকের উপসহকারী পরিচালক পদ থেকে শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুতির আদেশ কেন বেআইনি হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। একই সঙ্গে বেতন, সব সুবিধাসহ তাঁকে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয় রুলে। দুদকসহ বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করে হাইকোর্ট ওই রায় দেন।