ওসমান হাদির জানাজা

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এড়িয়ে বিকল্প পথে চলাচলের নির্দেশনা ডিএমপির

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির জানাজাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এ জন্য সকাল ১০টা থেকে খেজুরবাগান ক্রসিং থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ পর্যন্ত সড়ক বন্ধ রাখা হবে।

শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বিকল্প পথে যানবাহন চালানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার জোহরের নামাজের পর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় শরিফ ওসমান বিন হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানাজা নির্বিঘ্ন করতে এবং সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ডিএমপি এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে যান চলাচলের জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প পথের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মিরপুর রোড হয়ে উত্তর দিক থেকে ফার্মগেট বা সোনারগাঁও অভিমুখী যানবাহনগুলোকে গণভবন ক্রসিং থেকে লেক রোড, উড়োজাহাজ ক্রসিং ও বিজয় সরণি ক্রসিং হয়ে ডানে মোড় নিয়ে ফার্মগেটের দিকে যেতে হবে। অন্যদিকে ফার্মগেট থেকে ইন্দিরা রোড হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের দিকে যেতে ইচ্ছুক যানবাহনগুলোকে খেজুরবাগান ক্রসিং থেকে ডানে মোড় নিয়ে উড়োজাহাজ ক্রসিং ও লেক রোড হয়ে গণভবন ক্রসিংয়ের দিকে যেতে বলা হয়েছে।

ধানমন্ডি ২৭ নম্বর থেকে ফার্মগেটগামী যানবাহনগুলোকে আসাদগেট ও গণভবন ক্রসিং হয়ে ইউটার্ন নিয়ে লেক রোড, উড়োজাহাজ ক্রসিং ও বিজয় সরণি ক্রসিং হয়ে ডানে মোড় নিয়ে ফার্মগেটে যেতে হবে। একইভাবে আসাদগেট থেকে ফার্মগেট ক্রসিংগামী যানবাহনগুলোকে আসাদগেট থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে গণভবন ক্রসিং, লেক রোড ও উড়োজাহাজ ক্রসিং হয়ে বিজয় সরণি দিয়ে ফার্মগেটের দিকে যেতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা ইন্দিরা রোড থেকে ধানমন্ডির দিকে আসা যানবাহনগুলোকে খেজুরবাগান ক্রসিং থেকে ডানে মোড় নিয়ে উড়োজাহাজ ক্রসিংয়ে যেতে হবে। এরপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে লেক রোড ও আসাদগেট হয়ে সোজা ধানমন্ডির দিকে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়ার পর মিরপুর রোড থেকে দক্ষিণ অভিমুখী যানবাহন শ্যামলী, শিশুমেলা ও গণভবন হয়ে আসাদগেট থেকে সোজা ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের দিকে চলাচল করতে পারবে।

জানাজা চলাকালে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারকারীদের ফার্মগেট এক্সিট র‍্যাম্পের পরিবর্তে এফডিসি (হাতিরঝিল) র‍্যাম্প ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিএমপি জানিয়েছে, সব যানবাহন চালকদের শনিবার সকাল থেকে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকা পরিহার করে উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক চলাচলের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

নিরাপত্তার স্বার্থে ও বিড়ম্বনা এড়াতে জানাজায় অংশগ্রহণকারীদের কোনো ধরনের ব্যাগ বা ভারী জিনিসপত্র সঙ্গে না আনার জন্য অনুরোধ করেছে ডিএমপি। একই সঙ্গে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য নগরবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তাঁর মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের উদ্যোগে তাঁকে গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টা দিকে ওসমান হাদি মারা যান।

শুক্রবার বিকেল ৫টা ৪৮ মিনিটে ওসমান হাদির মরদেহ বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট (বিজি–৫৮৫) সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় জানানো হয়েছে, শনিবার বেলা দুইটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

