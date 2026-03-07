আন্তর্জাতিক নারী দিবস: প্রথম আলোর বিশেষ আয়োজন আজ

আগামীকাল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে আজ ৭ মার্চ শনিবার একটি বিশেষ আয়োজন করেছে প্রথম আলো।
রাজধানীর ছায়ানট মিলনায়তনে আজ বেলা তিনটায় আমন্ত্রিত সাহসী ও সফল সংগ্রামী নারীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। এ ছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে লড়াই করেছেন, এমন কয়েকজন নারীকে নিয়ে থাকছে একটি বিশেষ আয়োজন। অনুষ্ঠানটি আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য।
বিভিন্ন অঙ্গনের সফল নারীদের এই সম্মিলনে সহযোগিতা করছে সিটি ব্যাংকের নারী ব্যাংকিং ‘সিটি আলো’।
এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জড়িত নারীরা তাঁদের নিজেদের জীবনকাহিনি দিয়ে একে অপরকে অনুপ্রাণিত করবেন। ভাগাভাগি করে নেবেন নিজেদের আনন্দ-বেদনা।
এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘অধিকার, ন্যায়বিচার, উদ্যোগ সব নারীর জন্য হোক’। নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদা নিয়ে শুধু কথা নয়, পদক্ষেপ চাই এখনই, নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে নানা আয়োজনে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে।
১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ এ দিনটিকে নারী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।