খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের প্রতিবাদকারীদের ওপর সহিংসতার নিন্দা উদীচীর, জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

খাগড়াছড়িতে মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের বিচার চেয়ে আন্দোলনরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা, তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।
রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে এ ঘটনাকে বর্বরোচিত, অমানবিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
উদীচীর নেতারা বলেন, ধর্ষণের প্রতিবাদ, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার দাবিতে আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার হরণই নয়, বরং জাতিগত বৈষম্যও সৃষ্টি করছে। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হচ্ছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্যও হুমকি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও নারী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে জরুরি পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও জাতিগত সহিংসতা বন্ধে সরকারের কাছে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়।