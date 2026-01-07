ডিকাবের নেতৃত্বে মঈনুদ্দিন ও ইমরুল কায়েস

ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের (ডিকাব) সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বার্তা সংস্থা ইউএনবির এ কে এম মঈনুদ্দিন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের ইমরুল কায়েস।
আজ বুধবার রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে ডিকাবের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন শেষে সংগঠনের ২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির নবনির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হয়। পরে ডিকাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিকাবের ১১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যরা হচ্ছেন সহসভাপতি আবিদা সুলতানা মুক্তা (দেশ টেলিভিশন), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ হাসিব হাসান (চ্যানেল টোয়েন্টিফোর), দপ্তর সম্পাদক নাহিদ হোসেন (আলাপডটনিউজ) ও কোষাধ্যক্ষ রুবায়েত হাসান (দীপ্ত টেলিভিশন)। এ ছাড়া সদস্যরা হলেন খুররম জামান (আমাদের নতুন সময়), বশীর আহমেদ (দৈনিক আমার দেশ), পান্থ রহমান (চ্যানেল আই), আতিকুর রহমান (দৈনিক জবাবদিহি) ও এম এ কে জিলানী (সময়ের আলো)।
এর আগে বিদায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম মঈনুদ্দিনের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান মামুন ও কোষাধ্যক্ষ মোর্শেদ হাসিব হাসান প্রতিবেদন পেশ করেন।