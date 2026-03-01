কৃষিসচিবকে অবসর, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানকে অবসরে পাঠিয়েছে নতুন সরকার। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকারি কর্মচারী আইনের ৪৫ ধারার ক্ষমতাবলে মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানকে অবসর দেওয়া হলো। ওই ধারা অনুযায়ী কারও চাকরি ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সরকার যেকোনো সময় কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই চাকরি থেকে অবসর দিতে পারে।
এদিকে মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদকে এক বছরের জন্য চুক্তিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদীকে সরিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।