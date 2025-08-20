দুদকের আরেক উপপরিচালককে সাময়িক বরখাস্ত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক কমলেশ মণ্ডলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁকে বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন গত ১৭ জুলাই জারি করা হলেও আজ বুধবার বিষয়টি জানাজানি হয়।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার উপপরিচালক মো. আহসানুল কবীর পলাশকে সাময়িক বরখাস্তের তথ্য সামনে আসে; তাঁকে বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন জারি হয় ৬ অগাস্ট।
কমলেশ মণ্ডলের ব্যাপারে দুদক বলেছে, অনুসন্ধান প্রতিবেদন সময়মতো দাখিল না করায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তিনি ঢাকা ওয়াসার ‘ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট’–এর প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আখতারুজ্জামানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ঠিকাদারি নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধান পরিচালনার দায়িত্ব পান। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেননি।
অভিযোগের বিষয়ে ২০২২ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ১০ এপ্রিলের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল না করা এবং সময় বৃদ্ধির আবেদন না করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
দুদক বলছে, গত ১০ জুলাই কমিশন সভায় তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়। বরখাস্তের সময় তিনি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন। এ আদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।