রাজধানীতে বিইভিএমএক্স ২০২৫ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের আয়োজনে রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী ‘বিইভিএমএক্স ২০২৫ এবং বিমেক্স ২০২৫’ শীর্ষক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিইভিএমএক্স ২০২৫ প্রদর্শনীতে ছিল দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর ইলেকট্রিক গাড়ি, বাইক, স্কুটার, চার্জিং সলিউশন, স্মার্ট মোবিলিটি, এনার্জি স্টোরেজ, ব্যাটারি প্রযুক্তি, গ্রিন প্রযুক্তি এবং বিমেক্স ২০২৫ প্রদর্শনীতে থাকছে মেডিকেল প্রযুক্তি, হাসপাতাল সরঞ্জাম, ল্যাব ইকুইপমেন্ট, বায়োটেকনোলজি, ডায়াগনস্টিক, ফার্মাসি, হাসপাতাল অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা, আইটি সরঞ্জামসহ আরও অনেক কিছু।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. খোরশেদ আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ-চীন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, মো. শেখ আমিনুদ্দিন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আকিজ মোটরস, মো. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড হসপিটাল ইকুইপমেন্ট ডিলারস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমআইএইচইডিএমএ), মো. মাহফুজ হাসান, সহসভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমইআইএসএ), লি শিয়াও, পরিচালক, ইউনান কমার্শিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস ইন বাংলাদেশ এবং মো. ফায়জুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।
প্রদর্শনীতে সেমিনার ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম শিল্পের শীর্ষ ব্যক্তিরা অংশ নেন। এই প্রদর্শনী ৬ থেকে ৮ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সব দর্শকের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিজ্ঞপ্তি