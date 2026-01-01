শুভ সকাল। আজ ১ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
বিপুল মানুষের সমাগমে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজা সম্পন্ন হয়েছে। রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আজ বুধবার বেলা ৩টা বেজে ৩ মিনিটে খালেদা জিয়ার জানাজা শুরু হয়। ৩টা বেজে ৫ মিনিটে জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজায় অংশ নিতে মানুষের ঢল নামে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি মোহাম্মদ আবদুল মালেক খালেদা জিয়ার জানাজা পড়ান। বিস্তারিত পড়ুন...
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় এসে দেখা হয়ে গেল দক্ষিণ এশিয়ার দুই বৈরী দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের। আজ বুধবার ঢাকায় খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আনুষ্ঠানিকতার আগেই ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয়। বিস্তারিত পড়ুন...l
বাংলাদেশের রাজনীতিতে খালেদা জিয়াকে আলাদা করে চেনা যায় তাঁর সিদ্ধান্তের দৃঢ়তায়। স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদের অধীন ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনা অংশ নিলেও খালেদা জিয়া সে পথে যাননি। আপসের বদলে সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। সময়ই তাঁর সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করে। ১৯৯০ সালে এরশাদের পতন ঘটে আর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন। পরবর্তী জীবনে কারাবরণ ও রাজনৈতিক নিপীড়ন তাঁকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছে; কিন্তু আপস করেননি, যা খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে ‘আপসহীন’নেত্রীর অভিধা জুড়ে দেয়। বিস্তারিত পড়ুন...
প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলা টানাপোড়েনের পর চীন ও ভারতের সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়েছে। ২০২৫ সালে দুই দেশের মধ্যে বেড়েছে যোগাযোগ ও লেনদেন। সদিচ্ছার ইঙ্গিত হিসেবে চীনা সরকার মার্চ মাসে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ভিসানীতিও শিথিল করা হয়। এর ফলে ভারতীয়দের চীনে ভ্রমণ সহজ হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
মাঠের ফুটবলে আর্জেন্টিনা এখন মধ্যগগনে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সামনে এখন শিরোপা ধরে রাখার মিশন। কিন্তু মাঠের বাইরের সময়টা বোধহয় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না আলবিসেলেস্তেদের। গতকাল মঙ্গলবার খোদ আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সদর দপ্তরে হানা দিয়েছে পুলিশ। কর ফাঁকির এক বড় তদন্তের অংশ হিসেবেই রাজধানী বুয়েনস এইরেসে অবস্থিত দেশের ফুটবলের এই সর্বোচ্চ সংস্থায় এই অভিযান চালানো হয়। বিস্তারিত পড়ুন...