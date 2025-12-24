যুবদল নেতা আরিফ হত্যা মামলায় সুব্রত বাইনের মেয়ে আবার রিমান্ডে

যুবদল নেতা আরিফ হত্যার ঘটনায় রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় করা মামলায় মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিনের আবারও চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকের আদালত আজ বুধবার এই আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজা ইয়াসমিনকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম আবারও তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, তারেক রহমান দেশে আসছেন। এ মুহূর্তে সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। এ মামলার আসামি শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আর কে কে জড়িত আছে, মামলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর মেয়ের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে ওনার (খাদিজা ইয়াসমিন) কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগেও রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ কোনো তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি। আবার রিমান্ডে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।
আদালতে অনুমতি নিয়ে সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বলেন, ‘আমার ছোট একটা মেয়ে আছে। সে একা হয়ে গেছে। সে প্রতিবেশীদের কাছে থাকে। সে কেন মানুষের কাছে থাকবে। আমি জব করে খাই। আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমার বাবা অপরাধী হতে পারে। তাঁর কারণে আমাকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে? সে তো এখন কারাগারে। আমাকে কেন রিমান্ড দেওয়া হচ্ছে?’
পরে আদালতের বিচারক তাঁর চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার অভিযোগ বলা হয়েছে, গত ১৯ এপ্রিল রাতে রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন নয়াটোলা মোড়ল গলির ‘দি ঝিল ক্যাফে’র সামনে যুবদল নেতা মো. আরিফ সিকদারকে গুলি করা হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত আরিফ সিকদার ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সহক্রীড়া সম্পাদক। এ ঘটনায় প্রথমে নিহত আরিফের বোন রিমা আক্তার বাদী হয়ে সুব্রত বাইনের সহযোগী মাহফুজুর রহমান বিপুসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। পরে আরিফের মৃত্যু হলে মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়। এ মামলায় সুব্রত বাইনকে গ্রেপ্তারের পর রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
এর আগে ১৫ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা কারাগারের সামনে থেকে সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর এ মামলায় তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।