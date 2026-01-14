গণপূর্তের সাবেক উপসহকারী প্রকৌশলী জাহিদার দুটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক উপসহকারী প্রকৌশলী জাহিদা আক্তারের রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকা দুটি ফ্ল্যাট জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এর একটি ১ হাজার ৪৮৫ বর্গফুটের। অন্যটি ১ হাজার ৩২৮ বর্গফুটের।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
দুদকের উপপরিচালক শারিকা ইসলাম ফ্ল্যাট জব্দের এই আবেদন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, জাহিদা আক্তার বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি ঢাকার পাশাপাশি ‘মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম’ প্রকল্পের আওতায় দেশটিতেও একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। মালয়েশিয়ার থেকে তাঁর ব্যাংক হিসাব ও সম্পত্তির বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।
জাহিদা আক্তার ২০২২ সালের ৮ মে সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। এ আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় তিনি মালয়েশিয়া চলে যান। পরে তিনি সেখান থেকে পিআর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। আর তাঁর স্বামী গণপূর্তের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রোকনউদ্দীন অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন।
সম্প্রতি দেশে এসেছেন জাহিদা আক্তার। তাঁর অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে চলে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ কারণে তিনি যাতে নিজের সম্পত্তি স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য আদালতের কাছে স্থাবর সম্পত্তি জব্দের আবেদন করে দুদক।