১ লাখ ২৪ হাজার প্রবাসীর কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠিয়েছে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী ১ লাখ ২৪ হাজার ৩০০ জন প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সোমবার, রোববার, শনিবার ও শুক্রবার—এই চার দিনে মোট ১৬টি দেশের প্রবাসী ভোটারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে বলে বাসসকে নিশ্চিত করেছেন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের বিষয়ে আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের ‘টিম লিডার’ সালীম আহমাদ খান।
সালীম আহমাদ খান আরও বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু হয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি বুধবার প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেবে ইসি। প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হলে অ্যাপের মাধ্যমে অথবা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ভোটাররা জানতে পারবেন। ভোট প্রদানের জন্য ভোটাররা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপ-এ লগইন করে সংশ্লিষ্ট আসনের প্রার্থীদের তালিকা দেখতে পাবেন এবং নির্দেশিকায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে ব্যালট পেপারে প্রতীকের পাশে ফাঁকা ঘরে টিক চিহ্ন কিংবা ক্রস চিহ্ন দিতে পারবেন।
সালীম আহমাদ খান বলেন, প্রবাসীদের কেউ যদি (আগে থেকে প্রার্থীর বিষয় নিশ্চিত হয়ে) প্রতীক বরাদ্দের আগে ভোট দেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর ভোট বাতিল হবে না। তবে নিয়ম অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দ হওয়ার পর প্রার্থী দেখে ভোট দেবেন প্রবাসীরা।
সালীম আহমাদ খান জানান, ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’–এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারবেন। তবে ২৫ ডিসেম্বরের পর নিবন্ধনের সময় আর বাড়ানো হবে না। কারণ, এরপর তাঁদের কাছে মেইল পাঠানো সম্ভব হবে না।
ইসি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার অস্ট্রেলিয়ায় ৬ হাজার ৭৭৯টি, মালয়েশিয়ায় ১৬ হাজার ৫৬৮টি, ওমানে ১৮ হাজার এবং কাতারে ১১ হাজার পোস্টাল প্রবাসী বাংলাদেশির কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে।
রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১ হাজার ১১৬টি, যুক্তরাষ্ট্রে ৮ হাজার ৭১৮টি, কানাডায় ৯ হাজার ৪৪৩টি, ইতালিতে ৫ হাজার ৬৮৬টি, জার্মানিতে ২ হাজার ১২৬টি ও ফ্রান্সে ৩ হাজার ৩২১টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া ৮৯২টি, যুক্তরাজ্যে ৫৭৩টি এবং মালয়েশিয়ায় ৬ হাজার ২৪৬টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়। আর শনিবার সন্ধ্যায় মোট সাতটি দেশে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়। এই সাত দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৮ হাজার ৪৮০টি, চীনে ৬৮১টি, কুয়েতে ১ হাজার ৩১০টি, কাতারে ২ হাজার ৭৩৭টি, সৌদি আরবে ৭ হাজার ৩৪৩টি, জাপানে ৫ হাজার ৬০০টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ৭ হাজার ৬৮১টি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৯১ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
এদিকে সোমবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও মেইল প্রসেসিং সেন্টারে পোস্টাল ব্যালটের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই প্রথমবারের মতো আমরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাঁরা ভোট দিতে চান, তাঁদের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছি। মেইল প্রসেসিং সেন্টারে সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করছে। তারাও খুব আনন্দ পাচ্ছে যে দেশের জন্য তারা একটা অবদান রাখতে পারছে।’