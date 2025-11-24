সাবেক আইজিপি শহীদুলের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও আক্রমণাত্মক আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে। শহীদুল হকের আইনজীবীর অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তদন্ত সংস্থার বর্তমান কো–অর্ডিনেটরের পদোন্নতি হয়নি কেন, তা সাবেক এই আইজিপির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।
শহীদুল হকের আইনজীবী সিফাত মাহমুদ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১–এ আজ সোমবার এ অভিযোগ করেন। তবে অভিযোগের বিরোধিতা করেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম। ট্রাইব্যুনালে তিনি বলেন, যদি তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তাহলে আলাদা আবেদন লাগবে। তা ছাড়া সাবেক আইজিপি শহীদুলকে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন বা অর্ডার এখন নেই, তাই এমন আবেদনের সুযোগ নেই।
দুই পক্ষের কথা শোনার পর ট্রাইব্যুনাল অভিযোগের বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ২২ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। একই দিন এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের কথা রয়েছে। গতকাল ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
২০১৬ সালে ঢাকার কল্যাণপুরে ‘জাহাজ বাড়ি’তে জঙ্গি নাম দিয়ে ইসলামিক ভাবধারার ৯ তরুণকে হত্যার অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক আইজিপি শহীদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। শহীদুল ছাড়াও এ মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া এবং ডিএমপি মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) মো. জসীম উদ্দীন মোল্লা গ্রেপ্তার আছেন।
গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা ও বনশ্রী এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় দুই সেনা কর্মকর্তাসহ চার আসামির বিরুদ্ধে করা মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর এ শুনানি হবে বলে গতকাল ট্রাইব্যুনাল-১ আদেশ দেন।
মামলার চার আসামির মধ্যে দুজন গ্রেপ্তার আছেন। তাঁরা হলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রেদোয়ানুল ইসলাম ও মেজর মো. রাফাত-বিন-আলম। এ দুই সেনা কর্মকর্তার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে ভার্চ্যুয়ালি হাজিরা দেওয়ার জন্য একটি আবেদন করেন তাঁদের আইনজীবী মাসুদ সালাউদ্দিন। আগামী ৪ ডিসেম্বর এ আবেদনের ওপর শুনানি হবে।
মামলার অপর দুই আসামি পলাতক। তাঁরা হলেন পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান। তাঁদের পক্ষে একজন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় গুলি করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আসামি না করে সাক্ষী বানানোর বিষয়টি সত্য নয় বলে গতকাল জেরায় উল্লেখ করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম। তাঁকে গতকাল আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জেরা করেন।
জেরায় আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আবুল হাসান চানখাঁরপুলে দুজন পুলিশ সদস্যের নাম উল্লেখ করেন। সেই দুজন পুলিশ সদস্য এ মামলায় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন।
আইনজীবী আবুল হাসান বলেন, এই দুই পুলিশ সদস্যের নামে যে পরিমাণ গুলি ইস্যু করা হয়েছিল গত বছরের ৫ আগস্ট, তার চেয়ে কম গুলি তাঁরা জমা দিয়েছেন। তদন্ত কর্মকর্তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই দুজন পুলিশ সদস্যকে আসামি না করে এ মামলার সাক্ষী করেছেন।
এর জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম বলেন, এ কথা সত্য নয়।
গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের জন্য ট্রাইব্যুনাল ৫ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন।
এ ছাড়া গণ–অভ্যুত্থানের সময় সিলেটে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়িয়ে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করেছেন ট্রাইব্যুনাল।