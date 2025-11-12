ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত
বাংলাদেশ

বিমানের ৭৪১ কোটি টাকা ক্ষতির মামলায় সাবেক বিচারপতিসহ ৩ জনের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পুরোনো ও ত্রুটিপূর্ণ মিসরীয় উড়োজাহাজ ভাড়ায় এনে সরকারের ৭৪১ কোটি টাকা ক্ষতি করার ঘটনায় করা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সাবেক বিচারপতি এ এফ এ মেসবাহউদ্দিনসহ তিনজনের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আসামিপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত আজ বুধবার এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন জানান, ৫ নভেম্বর সাবেক বিচারপতি ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কর্মকর্তাসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন আদালত। ওই দিন সাবেক বিচারপতিসহ সাতজন পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এরপর আজ আদালতে এসে আইনজীবীর মাধ্যমে তাঁদের তিনজন জামিন আবেদন করেন। আদালত শুনানি নিয়ে জামিন মঞ্জুর করেন।

জামিন পাওয়া অন্য দুজন হলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ ও প্রতিষ্ঠানটির সাবেক পরিচালক ফজলে কবির।

এ মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি থাকা অন্য ব্যক্তিরা হলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক পরিচালক খোরশেদ আলম চৌধুরী, এয়ার ভাইস মার্শাল আবু এসরার, মেজর জেনারেল আবুল হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইকবাল আহমেদ।

জামিনে থাকা আসামিরা হলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সাবেক পরিচালক (ফ্লাইট অপারেশন্স) ক্যাপ্টেন ইশরাত আহমেদ, সাবেক ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আলম সিদ্দিক (এসএ সিদ্দিক), সাবেক প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার শহীদ উদ্দিন মোহাম্মদ হানিফ ও দেবেশ চৌধুরী, সাবেক এয়ারক্রাফট মেকানিক বর্তমানে প্রকৌশলী কর্মকর্তা সাদেকুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রিন্সিপাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার (স্ট্রাকচার) শরীফ রুহুল কুদ্দুস, সাবেক উপপ্রধান প্রকৌশলী মো. শাহজাহান, ইঞ্জিনিয়ার অফিসার (অব.) জাহিদ হোসেন, হীরালাল চক্রবর্তী ও লুৎফর রহমান এবং প্রিন্সিপাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার অশোক কুমার সর্দার।

২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি দুদকের উপপরিচালক জেসমিন আক্তার বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

