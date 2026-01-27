ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে মোতায়েন করা সেনাসদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শন ও দিকনির্দেশনা দেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে মোতায়েন করা সেনাসদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শন ও দিকনির্দেশনা দেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়নে সেনাপ্রধানের রংপুর ও রাজশাহী পরিদর্শন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে রংপুর ও রাজশাহী পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ মঙ্গলবার তিনি এই দুই বিভাগীয় শহর পরিদর্শন করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আইএসপিআর জানায়, সফরকালে সেনাপ্রধান ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’–এর আওতায় মোতায়েন করা সেনাসদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এ ছাড়া তিনি বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

সেনাপ্রধান রংপুর সার্কিট হাউসে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন। পরে রাজশাহীর ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারেও (বিআইআরসি) একই ধরনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার (বিআইআরসি), রাজশাহী। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান সেনাসদস্যদের পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনের সময় ‘নাগরিকবান্ধব’ আচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

সেনাসদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

পরিদর্শনকালে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি), ৬৬ পদাতিক ডিভিশন ও রংপুর এরিয়া কমান্ডার, ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়া কমান্ডারসহ সেনা সদরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, বেসামরিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

