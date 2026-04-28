জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও তত্ত্বাবধায়ক আবার রিমান্ডে

জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আবদুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক সিদ্দিকের দুই সহযোগীকে আবার তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।
তাঁরা হলেন তাঁর গাড়িচালক মো. মহিদুল ইসলাম (৪২) এবং কেয়ারটেকার (তত্ত্বাবধায়ক) মো. চান মিয়া (৪৬)।
দুই দফা রিমান্ড শেষে আজ মঙ্গলবার তাঁদের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ডিবি পুলিশের রমনা বিভাগের পরিদর্শক মো. আমজাদ হোসেন তালুকদার তাঁদের আবার পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালত তাঁদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
১৯ এপ্রিল মহিদুল ইসলামকে ঠাকুরগাঁও থেকে এবং চান মিয়াকে ঢাকার ভাষানটেক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দুই দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল।
মামলার বিবরণে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই নিউমার্কেট এলাকার ১ নম্বর গেটের সামনে শান্তিপূর্ণ মিছিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় ও বিদেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। এই দুই আসামি তারেক সিদ্দিকের নির্দেশে আন্দোলনে হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র বহন ও সরবরাহ করতেন। ওই হামলায় আবদুল ওয়াদুদ (৪৫) গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় ২১ আগস্ট নিহত আবদুল ওয়াদুদের শ্যালক আবদুর রব বাদী হয়ে নিউমার্কেট থানায় হত্যা মামলা করেন।
মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ মোট ১৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তার দাবি, গ্রেপ্তার হওয়া ওই দুই আসামি সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে হামলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।