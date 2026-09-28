নেপাল ভ্রমণে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য সতর্কতা জারি  

নেপালে চলমান ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ভ্রমণে সব বাংলাদেশি পর্যটক ও ট্রেকারদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশি দূতাবাস। পাশাপাশি আবহাওয়া ও সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় ভ্রমণে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় দূতাবাসের বরাত দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।
বার্তায় বলা হয় নেপালে বিশেষত পিসাং, চামে, মানাং ও আশপাশের পর্যটন এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। টানা বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস এবং তুষারপাতের ফলে অনেক স্থানে সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে উদ্ধার কার্যক্রম কঠিন হয়ে পড়েছে।
নেপাল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে মানাংয়ের তিলিচো লেক, থরং লা পাস, আইস লেক, কাংলা ও ভীমথাংসহ বিভিন্ন এলাকায় ট্রেকিং স্থগিত করেছে। এ ছাড়া ভূমিধসের কারণে সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় পোখারা ও আশপাশের এলাকা ভ্রমণেও সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছে। মুস্তাং, জমসম এবং অন্যান্য পার্বত্য এলাকায় ভ্রমণের আগে গান্দাকি প্রদেশের বিভিন্ন সড়ক যোগাযোগ সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা এসব সড়কব্যবস্থা তাৎক্ষণিক বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এসব কারণে নেপালে বাংলাদেশি দূতাবাস বাংলাদেশি নাগরিকদের অন্নপূর্ণা, মানাং, মুস্তাং ও মানাসলু অঞ্চলসহ পার্বত্য ও ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় ট্রেকিং, পর্বতারোহণ এবং ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে সব তথ্য যাচাই করা এবং নেপাল সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশনা অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে।
যেসব বাংলাদেশি নাগরিক ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় ভ্রমণ করছেন, তাঁদের নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নদীর তীর ও ভূমিধসের আশঙ্কাযুক্ত এলাকা এড়িয়ে চলাচল, ভ্রমণের আগে সড়ক ও আবহাওয়া পরিস্থিতি যাচাই করা এবং ট্রাভেল অপারেটর ও দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
এই ভ্রমণ সতর্কতা সাময়িক এবং কাঠমান্ডু ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা এ সতর্কতার আওতামুক্ত বলে বার্তায় জানানো হয়।