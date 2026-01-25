মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)
মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)
বাংলাদেশ

মৃত স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে দেখানোর ব্যবস্থা না করা কি অপরাধ নয়, প্রশ্ন উঠেছে: এমএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের দাবি করেছে মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)। আজ রোববার দেওয়া এক বিবৃতিতে এমএসএফ বলেছে, জুয়েল হাসানের প্যারোলে মুক্তির জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমোদন না থাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে কারাফটকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন জুয়েলকে মুক্তি না দেওয়ার বিষয়টি অপরাধ কি না, তা নিয়ে কিন্তু সর্বস্তরে প্রশ্ন উঠেছে।

এমএসএফ বিবৃতিতে বলছে, দীর্ঘদিন ধরে স্বামী কারাবন্দী থাকায় কানিজ সুবর্ণা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। নিহতের বাবা বাগেরহাট সদর মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন, যেখানে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এমতাবস্থায় এ ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্ত দাবি করছে এমএসএফ। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে প্রয়োজনীয় মানসিক, সামাজিক ও আইনি সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

Also read:জানাজা শেষে বাগেরহাটের কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী-সন্তানকে পাশাপাশি দাফন

প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া নিয়ে সর্বস্তরে প্রশ্ন উঠছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, জুয়েল হাসানের প্যারোলে মুক্তির জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমোদন না থাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে কারাফটকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন জুয়েলকে মুক্তি না দেওয়ার বিষয়টি অপরাধ কি না, তা নিয়ে কিন্তু সর্বস্তরে প্রশ্ন উঠেছে। এ ঘটনা আবারও কারাবন্দী ব্যক্তিদের পরিবার, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সহায়তার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।

Also read:শেষবারের মতো কারাফটকে স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখলেন কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতা

এমএসএফ বলেছে, এই মর্মান্তিক ঘটনা আবারও কারাবন্দী ব্যক্তিদের পরিবার, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সহায়তার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। একটি শিশুর জন্মের পর বাবার কোলে ওঠার সুযোগ না পাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত এমন করুণ পরিণতি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে।

এমএসএফ এ ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্ত দাবি করেছে এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে প্রয়োজনীয় মানসিক, সামাজিক ও আইনি সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

Also read:কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন: আসক
আরও পড়ুন