ভেন্যু হবে ওয়াই-ফাই জোন, আম্বার আইটি-প্রথম আলো চুক্তি সই

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এ বছরও আয়োজন করা হচ্ছে ‘শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৫’। এবার অনলাইন কুইজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য দেশের ৬৪ জেলার ভেন্যুকে ওয়াই-ফাই জোনে রূপান্তর করার কাজে আম্বার আইটি লিমিটেড সহযোগিতা করবে।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এ নিয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্ট বিভাগের প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসান এবং আম্বার আইটি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি মণ্ডল নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আম্বার আইটি লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মহসিন আলম ও হেড অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস হিটলার এ হালিম, প্রথম আলোর ইভেন্ট বিভাগের উপব্যবস্থাপক বায়েজিদ ভূঁইয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক আল মামুন।
প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ৬৪ জেলায় সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আগামী ১৭ আগস্ট রোববার কক্সবাজার, পঞ্চগড় ও রাজবাড়ী জেলা দিয়ে শুরু হবে এ আয়োজন।
আয়োজনটিতে সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কনকা-গ্রি, কোয়ালিটি গ্রুপ, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।