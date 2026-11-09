এলপিজি আমদানি ও সরবরাহ বাড়াতে বৈঠক

দফায় দফায় দাম বাড়ানো হলেও বাজারে নির্ধারিত দামে পাওয়া যাচ্ছে না তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)। বাজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের নির্ধারিত দাম ২ হাজার ৬০ টাকা। তবে বাজারে তা এখনো ২ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। বাজারে এলপিজির সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে এলপিজি আমদানিকারকদের সংগঠন এলপিজি অপারেটরস অব বাংলাদেশের (লোয়াব) প্রতিনিধিদের সঙ্গে সোমবার বৈঠক করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। এতে এলপিজি আমদানি বাড়ানো নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ ও প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, জ্বালানি আমদানি ও সরবরাহ বাড়ানো, মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, অসাধু ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে লোয়াবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়ার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।
এর আগে গত ৮ নভেম্বর ‘রান্নার গ্যাস ৩০০ থেকে ৪৪০ টাকা বেশি দিয়েই কিনতে হচ্ছে’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রথম আলো। এতে বলা হয়, গত ২ নভেম্বর এলপিজির নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। এতে আমদানিকারক, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতা, সবার কমিশন বাড়ানো হয়; কিন্তু বাজারে নির্ধারিত দামে এলপিজি পাওয়া যাচ্ছে না।
দেশে এক কোটির বেশি গ্রাহক এলপিজি ব্যবহার করেন। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালি রান্নার কাজে। ২০১৫ সাল থেকে দেশে এলপিজির চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে। বছরে এলপিজির চাহিদা এখন ১৮ লাখ টনের বেশি। এ খাতের প্রায় ৯৯ শতাংশ বেসরকারি খাতের দখলে, যারা আমদানি করে বাজারে সরবরাহ করে। বাকি ১ শতাংশ দেশে উৎপাদন করে সরবরাহ করে সরকারি কোম্পানি।
এলপিজি আমদানিকারকদের সংগঠন এলপিজি অপারেটরস অব বাংলাদেশ (লোয়াব) ও বিইআরসি সূত্র বলছে, গত আগস্টে এলপিজি আমদানি হয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন। সেপ্টেম্বরে আমদানি হয় ১ লাখ ৫৬ হাজার টন। আর অক্টোবরে আমদানি হয়েছে ১ লাখ ৪২ হাজার টনের কম। তবে এরপর ৪ নভেম্বরের মধ্যেই আরও ৪০ হাজার ২০০ টন এলপিজি দেশে এসেছে।