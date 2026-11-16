সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম
সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম
বাংলাদেশ

পৃথক মামলায় মমতাজসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানকালের পৃথক দুটি হত্যাচেষ্টা ও হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম, তাঁর সাবেক স্বামী রমজান আলী মাদবর ও নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আশিকা সুলতানাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রাজধানীর মিরপুর মডেল থানার এসব মামলায় আজ সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান ভার্চ্যুয়ালি শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশিদ প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।

হারুন অর রশিদ বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনের ওপর ভার্চ্যুয়ালি শুনানি হয়। শুনানি নিয়ে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানকালে ওমর ফারুক শাকিল নামের এক ব্যক্তিকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মিরপুর মডেল থানায় মামলা হয়। মামলায় মমতাজ বেগম ও রমজান আলীকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাফিজুল ইসলাম। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানকালে তোফাজ্জল হোসেন খান হত্যার ঘটনায় একই থানায় মামলা হয়। এই মামলায় আশিকা সুলতানাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার এসআই মো. সামছুদ্দোহা।

গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনগুলোয় বলা হয়, এসব মামলার ঘটনার সঙ্গে আসামিদের জড়িত থাকার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে আসামিদের গ্রেপ্তার দেখানো প্রয়োজন।

কারাগারে থাকা আসামিদের আজ আদালতের ভার্চ্যুয়াল শুনানিতে হাজির করা হয়। শুনানি নিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।

একটি মামলার বিবরণে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে মিরপুর–১০ নম্বর গোলচত্বরের ফলপট্টি এলাকায় শাকিল গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অস্ত্রোপচার হয়।

সাবেক সংসদ সদস্য আশিকা সুলতানা

এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা হয়।

অন্য মামলার বিবরণে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেল ৫টার দিকে মিরপুর–১০ নম্বর থেকে মিরপুর–২ নম্বরের দিকে বিজয় মিছিলে অংশ নেওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন তোফাজ্জল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

এ ঘটনায় শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে মামলা করে নিহত ব্যক্তির পরিবার।

কণ্ঠশিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমকে ২০২৫ সালের ১২ মে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৬ সালে ২৫ জুন মিরপুর থেকে গ্রেপ্তার হন আশিকা সুলতানা।

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