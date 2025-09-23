যুক্তরাজ্যে চারটি বাড়ির মালিক সাবেক প্রতিমন্ত্রী টুকুর ছেলে আসিফ

যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে এবং ওয়েলসের নিউপোর্ট শহরে পাবনার বেড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র এস এম আসিফ শামসের নিজ নামে এবং তাঁর একক মালিকানাধীন কোম্পানির নামে চারটি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর পুত্র।
প্রথম আলো অনুসন্ধান করে দেখেছে, পূর্ব লন্ডনের কুইনম্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে মাগেলান হাউসে একটি ফ্ল্যাট ও ওয়েলসের নিউপোর্ট শহরের সাউথ মার্কেট স্ট্রিটে দুটি এবং পটার স্ট্রিটে একটিসহ মোট চারটি বাড়ির মালিকানায় আসিফ শামসের নাম রয়েছে।
যুক্তরাজ্যের ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী দেখা যায়, আসিফ শামস মাগেলান হাউসের দুই কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাটটি ২০১৩ সালের ২৩ আগস্ট ২ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড দিয়ে নিজ নামে কিনেছেন। তবে নিউপোর্টের পর্টার স্ট্রিটের চার কক্ষবিশিষ্ট বাড়িটি ২০১৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ৭১ হাজার পাউন্ড, সাউথ মার্কেট স্ট্রিটের প্রথম বাড়িটি ২০১৮ সালের ৮ জুন ৯৫ হাজার পাউন্ড এবং সাউথ মার্কেট স্ট্রিটের দ্বিতীয় বাড়িটি ২০২০ সালের ২৪ জানুয়ারি ১ লাখ ২২ হাজার পাউন্ড দিয়ে হোমওয়ার্ড প্রোপার্টি লিমিটেড নামের একটি কোম্পানির নামে কেনেন।
যুক্তরাজ্যের বাড়ি কেনাবেচার অনলাইন প্রতিষ্ঠান জুপলার তথ্যমতে, এই বাড়িগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য ৮ লাখ ৩০ হাজার পাউন্ডের কাছাকাছি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩ কোটি ৬২ লাখ কোটি টাকার কিছু বেশি।
যুক্তরাজ্যের সরকারি প্রতিষ্ঠান কোম্পানি হাউস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, হোমওয়ার্ড প্রোপার্টি লিমিটেডের একক পরিচালক এস এম আসিফ শামস। তবে কোম্পানিটির সেক্রেটারি পদ থেকে তাঁরই স্ত্রী, যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী মুসলিমা খাতুন চলতি বছরের ৬ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন। কোম্পানিটি ২০১৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানি হাউসে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
কোম্পানি হাউসে আসিফ শামসের নামে আসনা এন্টারপ্রাইজ ইউকে লিমিটেড নামে আরেকটি কোম্পানি নিবন্ধিত আছে। এই কোম্পানিটি ২০১০ সালের ২ নভেম্বর নিবন্ধিত হয়।
এ ছাড়া ইতিপূর্বে আসিফ শামস হলিডে অ্যাপার্টমেন্ট লন্ডন লিমিটেড, মেমেন্টস ইভেন্টস লিমিটেড, মাসালা ডেক লিমিটেড, ইম্পিরিয়াল ইভেন্টস (ইউকে) লিমিটেড নামের আরও চারটি কোম্পানির পরিচালক পদে ছিলেন। তবে এসব কোম্পানি এখন বিলুপ্ত।
এস এম আসিফ শামস ২০২১ সালের ২৮ নভেম্বর পাবনা জেলার বেড়া পৌরসভায় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় তিনি যুক্তরাজ্যে থাকা সম্পদ ও ব্যবসার তথ্য গোপন করেছেন।
এস এম আসিফ শামসের বাবা পেশায় আইনজীবী শামসুল হক টুকু ২০২২ সালের ২৮ আগস্ট থেকে গত বছরের পাঁচ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এর আগে তিনি বিদ্যুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।
আওয়ামী লীগ আমলে এস এম আসিফ শামস ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি) ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভিশন টেল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন। সে সময়ে ১৯১ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে বিটিআরসি ভিশন টেলসহ চার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল।
সেই মামলায় ২০২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের আদালত আসিফ শামসের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তবে সেই পরোয়ানা ৩৩ মাসেও কার্যকর হয়নি। পরে তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন ২০২৪ সালের ৪ জুলাই। এরপর তিনি দেশত্যাগ করেছেন, কীভাবে করেছেন এ–সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এখন জানা যাচ্ছে তিনি লন্ডনে বসবাস করছেন এবং সেখানে তাঁর বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে।
এস এম আসিফ শামস এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত র্যালি ফর বাংলাদেশ কর্মসূচিতে অংশ নিতে ট্রাফালগার স্কয়ারে দেখা গেছে তাঁকে। যুক্তরাজ্যে সম্পদের উৎস সম্পর্ক জানতে চেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মুঠোফোনে কল করলে তিনি কল ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে খুদে বার্তা পাঠালে সেটিরও কোনো উত্তর দেননি। আসিফ শামসের স্ত্রী মুসলিমা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অসুস্থতার কারণে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।