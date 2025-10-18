শহীদ মিনারে অনশনরত এক শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন

তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলা এমপিওভুক্ত শিক্ষক–কর্মচারীদের অনশন কর্মসূচিতে এক নারী শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে এই শিক্ষক অনশনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানান অন্য শিক্ষকেরা।
অসুস্থ হয়ে পড়া শিক্ষকের নাম ঝর্ণা গাইন। তিনি বরিশালের উজিরপুর মেহেরনিগার বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।
মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম তিন হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–কর্মচারীরা কয়েক দিন ধরে রাজধানীতে কর্মসূচি পালন করে আসছেন। অবস্থান কর্মসূচি, কর্মবিরতি, ‘মার্চ টু সচিবালয়’ ও শাহবাগ ‘ব্লকেডের’ পর অনশন করছেন তাঁরা।
অনশনরত অন্য শিক্ষকেরা জানান, আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে অনশনরত অবস্থায় ঝর্ণা গাইন অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে অন্য শিক্ষকেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাঁকে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ঝর্ণা গাইন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে রাজি হননি। তিনি শহীদ মিনারের অনশন কর্মসূচিতে আবার যোগ দেন।
ঝর্ণা গাইনকে দেখভাল করছেন মানিকগঞ্জের শিবালয়ের বরংগাইল গোপাল চন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ঝর্ণা বিশ্বাস। তিনি জানান, তাঁরা ১২ অক্টোবর আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। এত দিন একসঙ্গে ছিলেন। গতকাল শুক্রবার থেকে অনশনে রয়েছেন অসুস্থ হওয়া এই নারী শিক্ষক। তবে আজ প্রচণ্ড গরমে অনেক শিক্ষক এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঝর্ণা গাইনের অবস্থা বেশি খারাপ।
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী জানান, অনশনরত আরেক কর্মচারীও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে তিনিও আবার অনশনে যোগ দিয়েছেন। অসুস্থ হওয়া সেই কর্মচারীর নাম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তিনি বরগুনার বেতাগী উপজেলার একটি বিদ্যালয়ের কর্মচারী।
শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচিতে সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপস্থিত হয়ে সংহতি জানায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন জাকসু সহসভাপতি (ভিপি) আবদুর রশীদ জিতু। তিনি বলেন, যৌক্তিক দাবি নিয়ে শিক্ষকদের কেন রাস্তায় নামতে হলো? তিনি বলেন, এমন আন্দোলন ফ্যাসিবাদের সময়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষকেরা দিনের পর দিন রাস্তায় কাটাচ্ছেন। সরকার যাতে দ্রুত সময়ে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়, সেই আহ্বান জানান তিনি।
এদিকে শিক্ষক–কর্মচারী আগামীকাল রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে ‘খালি প্লেট নিয়ে ভুখা মিছিল’ করবে বলে জানিয়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।
দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমাদের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। তিন দফা দাবি মেনেই প্রজ্ঞাপন জারি করবেন; কোনো ছাড় নেই। তিনটাই মানতে হবে। যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা–ই দিতে হবে। অন্যথা উপদেষ্টাকে তাঁর মন্ত্রণালয় ছাড়তে হবে।’