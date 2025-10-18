বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সন্ধ্যা। আজ শনিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন এখনো জ্বলছে

বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। সন্ধ্যা, তখনো আগুন জ্বলছে। ১৮ অক্টোবর
ছবি: দীপু মালাকার

সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা গড়িয়ে গেলেও নেভানো যায়নি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন। এ আগুনের কারণে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরে সব ধরনের উড়োজাহাজ ওঠানামা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

‘বাংলাদেশ হিট দল’ কি আসলেই জুলাই সনদে সই করেছে

গতকাল শুক্রবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এক আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতারা জুলাই সনদে সই করেন। অনুষ্ঠানের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দাবি করা হয়, ‘বাংলাদেশ হিট দল’ নামে একটি দল জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে। মূল ছবিতে রাফে সালমানের নাম ছিল, যা পরিবর্তন করে সেখানে ‘বাংলাদেশ হিট দল’-এর নাম বসানো হয়েছে। মূল ছবিটি পোস্ট করার পর ক্যাপশনে ছিল, সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আপ বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে।

‘দোসর’ বলার জন্য সালাহউদ্দিনকে ক্ষমা চাইতে হবে: নাহিদ

সালাহউদ্দিন আহমদ

জুলাই সনদ সই করার দিনে দাবি পূরণে বিক্ষোভে নামা ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ নিয়ে বক্তব্যের জন্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

গাজায় যুদ্ধবিরতি নেতানিয়াহুর জন্য ডেকে এনেছে ৬টি বড় বিপদ

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় গত দুই বছরে অগণিত প্রাণহানি ও ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে। তবু দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য এ উপত্যকায় শান্তি যেন অকালেই এসেছে। সমালোচকেরা বলছেন, এ যুদ্ধকে নেতানিয়াহু নিজ রাজনৈতিক অবস্থান ও এমনকি তাঁর স্বাধীনতার (বিভিন্ন মামলা থেকে মুক্তি) চ্যালেঞ্জগুলো থেকে মনোযোগ সরানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও, এসব সমস্যার একটিও মুছে যায়নি।

হামলায় নিহত তিন আফগান ক্রিকেটার, পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে না আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের আরগুন জেলায় হামলায় তিন স্থানীয় ক্রিকেটার নিহত হওয়ায় আগামী মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তান।

