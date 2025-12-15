শরিফ ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সটি আজ সোমবার বেলা দেড়টার কিছু আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করে
শরিফ ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সটি আজ সোমবার বেলা দেড়টার কিছু আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করে
সরকারের ব্রিফিং

ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো এখনো ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান বিন হাদির শরীরের অন্য অঙ্গগুলো এখনো ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’ বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান।

আজ সোমবার দুপুরে ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন সায়েদুর রহমান। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আট নম্বর গেটের সামনে এ ব্রিফিং হয়।

বেলা দেড়টার কিছু সময় আগে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সটি ৮ নম্বর গেট দিয়ে বিমানবন্দরে ঢোকে। এরপর বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়।

ব্রিফিংয়ে সায়েদুর রহমান বলেন, ‘ওনার (হাদির) গুলিবিদ্ধ যে মস্তিষ্ক, সেটা ছাড়া বাকি অর্গানগুলো... কিডনি, হার্ট এবং রেসপিরেশন—এ তিনটি ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এটাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ওষুধ আর অক্সিজেনের মাধ্যমে এগুলোকে মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।’

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। ১২ ডিসেম্বর রাতে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

সায়েদুর রহমান জানান, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স যাত্রার আগে বাংলাদেশ সরকার ও সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতাল টেলিকনফারেন্সে যোগাযোগ করেছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা শুধু তাঁর জন্য দোয়া চাইব। এটুকু বলতে পারি, যদি আল্লাহ রহম করেন, তাহলে হয়তো হাদি একটা মাত্রার সুস্থতা নিয়ে ফিরে আসবেন।’

সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতাল ও ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে ওসমান বিন হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান সায়েদুর রহমান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করা হয়।

