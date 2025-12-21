বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ মুহূর্ত

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার হামলা ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত প্রথম আলো ভবনের সামনে অবস্থান করেন। তিনি সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে
ছবি: প্রথম আলো

ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেছেন, ‘প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা মানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত। এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি ভয়াবহ মুহূর্ত ছিল। আমরা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না।’ আজ রোববার দুপুরে প্রথম আলো কার্যালয়ে সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য এসে ইইউ রাষ্ট্রদূত এ মন্তব্য করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

চরমপন্থীরা ওই এলাকার মধ‍্যে আসতে পারবে কেন: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। আজ সোমবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে চরমপন্থী হিন্দু সংগঠনের সদস্যদের আসতে দেওয়া হয়েছে কেন, সে প্রশ্ন তুলেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। এ ঘটনার পর থেকে দিল্লিতে নিয়োজিত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের পরিবার ঝুঁকি অনুভব করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার রাতে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে সংঘটিত বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় আজ রোববার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বিস্তারিত পড়ুন...

নতুন তোশাখানা মামলার রায়ের পর পাকিস্তানজুড়ে আন্দোলনের ডাক ইমরান খানের

ইমরান খান

নতুন তোশাখানা (রাষ্ট্রীয় উপহার) মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ডের রায়ের প্রতিবাদে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান দেশজুড়ে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। একই সঙ্গে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে এ রায়কে চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। গতকাল শনিবার পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এফআইএ) একটি বিশেষ আদালত ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে ওই কারাদণ্ড দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

নারী ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে যৌন হয়রানির অভিযোগ পাচ্ছে মহিলা ক্রীড়া সংস্থাও

যৌন হয়রানি

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন মাত্র মাস দেড়েক হলো। এরই মধ্যে তিনি যুক্ত হয়েছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলমের করা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে গঠিত বিসিবির তদন্ত কমিটিতেও। নতুন দুই সম্পৃক্ততা দেশের নারী ক্রীড়াঙ্গনের আড়ালে থাকা এক ছবিই সামনে নিয়ে এসেছে ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজের সামনে। বিস্তারিত পড়ুন...

‘টাইটানিক’-এর পর ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয় কেট উইন্সলেটের

কেট উইন্সলেট

প্রায় তিন যুগের ক্যারিয়ার। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে দেখা গেছে নানা ঘরানার সিনেমায়, জিতেছেন গুরুত্বপূর্ণ অনেক পুরস্কার। সেই কেট উইন্সলেট এবার আসছেন নতুন পরিচয়ে, প্রথমবারের মতো সিনেমা পরিচালনা করেছেন তিনি। কেট পরিচালিত প্রথম সিনেমা ‘গুডবাই জুন’ আগামী ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে। এই সিনেমার প্রচারে পরিচালনার চ্যালেঞ্জ, ব্যক্তিগত জীবনসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন ৫০ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ তারকা। বিস্তারিত পড়ুন...

