এনআইডি হারালে আর জিডি করতে হবে না

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) হারিয়ে গেলে এখন থেকে আর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
গতকাল মঙ্গলবার ইসি সচিবালয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের সহকারী পরিচালক (বৈধ ও সঠিকতা যাচাই) মুহা. সরওয়ার হোসেনের স্বাক্ষর করা এক পত্রে এ কথা জানানো হয়।
স্মারকে বলা হয়েছে, নাগরিকদের দুর্ভোগ দূরীকরণ ও এনআইডি সেবা সহজীকরণের স্বার্থে হারানো বা নষ্ট হওয়ার কারণে নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) দাখিলের বিধান নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিলুপ্ত করা হলো।
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধনের ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ৯ লাখ ৭ হাজার ৬৬২টি এনআইডি সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করেছে ইসি।
এ সময় এনআইডি সংশোধনের জন্য ৯ লাখ ৮৪ হাজার ৩৫৬টি আবেদন পড়ে ইসিতে।
এ পদক্ষেপে এনআইডি সংশোধন নিয়ে নাগরিকদের দুর্ভোগ কমেছে বলে সম্প্রতি দাবি করেন ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।