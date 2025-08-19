শেখ হাসিনা হিন্দু কার্ড খেলেছে: তপন চন্দ্র মজুমদার

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিন্দু কার্ড খেলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান তপন চন্দ্র মজুমদার। শেখ হাসিনা হিন্দুদের কী দিয়েছেন, এমন প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কেন্দ্রীয় জন্মাষ্টমী উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ।
তপন চন্দ্র মজুমদার বলেন, ৬৭ জন হিন্দু কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত নিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। শেখ হাসিনা তাঁদের সচিব বানাননি। তাঁদের যদি ওএসডিও (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করে রাখা হতো, তাহলে এখন তাঁদের সচিব বানানোর কথা বলা যেত। তিনি বলেন, হিন্দুধর্মীয় নেতাদের খুদ দিয়ে সন্তুষ্ট করে রাখা হয়েছিল।
শেখ হাসিনাকে উদ্দেশে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশে জমি ক্রয়ের জন্য ভক্তদের চাঁদা তুলতে হয়েছিল। অথচ শেখ হাসিনার স্বজনেরা দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেছেন। তিনি চাইলে জমির জন্য ১২ কোটি টাকা দিতে পারতেন।
৪২ বছর হয়েছে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট করা হয়েছে উল্লেখ করে তপন চন্দ্র মজুমদার বলেন, হিন্দু নেতাদের একটি সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল ঢাকেশ্বরী মন্দির। তবে ৪২ বছরে তাঁরা কিছুই করেননি। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য এক ছটাক জমিও কেনা হয়নি। তাঁদের ডেকে শুধু প্রলোভন দেখানো হয়েছে। সেই প্রলোভনে পা দিয়ে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই হয়নি। তিনি আরও বলেন, সাত মাস হয়েছে তিনি যোগদান করেছেন। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভবন নির্মাণের জন্য এর মধ্যেই তিনি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়েছেন।