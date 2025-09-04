এসএমসি সেনসেশন কনডমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সালমান মুক্তাদির

জনপ্রিয় ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও নিউ জেনারেশনের আইকন সালমান মোহাম্মদ মুক্তাদির আনুষ্ঠানিকভাবে এসএমসি সেনসেশন কনডম ব্র্যান্ডের ‘ডিজিটাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর’ হিসেবে যুক্ত হয়েছেন।
সম্প্রতি সালমানের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে একটি ক্রিয়েটিভ ভিডিও পোস্ট দিয়ে ঘোষণার পর থেকেই বিষয়টি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মাত্র চার দিনেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, দেখেছে প্রায় ৬৭ লাখ মানুষ। এই অভূতপূর্ব সাড়াই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সালমানের শক্তিশালী সংযোগ এবং তাঁর বিশাল প্রভাব। এ ই সঙ্গে, সেনসেশন কনডমের ব্র্যান্ড টিমের কৌশলগত দূরদর্শিতারও প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যাঁরা দেশের তরুণদের কাছে অন্যতম গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বকে ব্র্যান্ডের মুখ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।
বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী অনলাইন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সালমান নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত গল্প বলার ভঙ্গি, সাহসী অভিব্যক্তি ও তরুণদের জীবনের সঙ্গে মিলে যাওয়া কনটেন্টের কারণে তিনি আলোচিত।
তাঁর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীল সাহসিকতা সেনসেশন কনডমের মূল্যবোধের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তরুণদের সঠিক জীবনধারা ও নিরাপদ অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যের বার্তা প্রচার করে।
সেনসেশনের নতুন মুখ হিসেবে সালমান অংশ নেবেন একাধিক ডিজিটাল ক্যাম্পেইন, অ্যাকটিভেশন ও ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো তরুণদের ব্যক্তিত্বকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরা এবং স্মার্ট ও দায়িত্বশীল জীবনধারার প্রতি অনুপ্রাণিত করা।
এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এসএমসির সেনসেশন কনডম তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিল, যেন ব্র্যান্ডটি তার জনপ্রিয়তা ও ঐতিহ্য গৌরবের সঙ্গে বহাল রাখতে পারে।