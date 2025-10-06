সাবেক মন্ত্রী দীপু মনি চার দিন রিমান্ডে

রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা মনির হত্যা মামলায় সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা দীপু মনিকে চার দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার এই আদেশ দেন।
এ ছাড়া রাজধানীর লালবাগ থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
সকালে কারাগার থেকে প্রিজন ভ্যানে করে দীপু মনি ও সোলায়মানকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাঁদের রাখা হয় আদালতের হাজতখানায়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দীপু মনি ও সোলায়মানকে আদালতকক্ষে হাজির করা হয়।
শাহবাগ থানায় করা মনির হত্যা মামলায় দীপু মনিকে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন বাতিল চেয়ে জামিন চাওয়া হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত দীপু মনিকে চার দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেন।
গত বছরের ১৯ আগস্ট দীপু মনিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর পর থেকে তিনি কারাগারে আছেন। গত বছরের ১৩ নভেম্বর সোলায়মান গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।