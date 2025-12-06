শিশুদের শাকসবজি খাওয়ার গুরুত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাখালীতে ‘শিশুদের শাকসবজি খাওয়ার গুরুত্ব: বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট’ শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোহাম্মাদ সাইদুল আরেফিন। সেমিনারের সহযোগিতায় ছিল অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেড ও নিউট্রিশন সলিউশনস।
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোহাম্মাদ ইউনুস আলী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উপপরিচালক রওশন জাহান আক্তার স্বাগত বক্তব্য দেন।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের কার্যনির্বাহী পরিচালক অরুণ কুমার মণ্ডল এবং নিউট্রিশন সলিউশনসের উপদেষ্টা রুবিনা হক, অধ্যাপক ফারজানা সালেহসহ অন্যরা।
সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন নিউট্রিশন সলিউশনসের উপদেষ্টা জেবা মাহমুদ। তিনি শিশুদের সবজি খাওয়ার গুরুত্ব, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, শাকসবজির অভাবে কীভাব নানা রোগব্যাধি ও শিশুদের সুস্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটছে, সে বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে জানান তিনি।
আলোচনার শেষে বক্তারা শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন।