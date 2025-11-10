বনানী সোসাইটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে ‘দিলন-ইরফান প্যানেল’ জয়ী

বনানী সোসাইটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে (২০২৬ ও ২০২৭) ‘দিলন-ইরফান প্যানেল’ জয় পেয়েছে। সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির সব পদেই এই প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।
গতকাল শনিবার (৮ নভেম্বর ২০২৫) বনানী মডেল স্কুল মাঠে উৎসবমুখর পরিবেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা এবং দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলে এবং সন্ধ্যায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচনে সোসাইটির সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন শওকত আলী ভূঁইয়া (দিলন) এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছেন ইরফান ইসলাম, সহসভাপতি মো. আছাদ উল্লাহ শিকদার, এস এম সামছুউদ্দিন বাহার ও তানভীর আহম্মেদ খান। সহসাধারণ সম্পাদক মামুন আকবর ও রেজাউর রহমান ফাহিম এবং কোষাধ্যক্ষ শফিকুজ্জামান রতন, সহকোষাধ্যক্ষ শাহেদ হায়দার চৌধুরীসহ কার্যনির্বাহী কমিটির মোট ২১টি পদের সব কটিতেই বিজয়ী হন দিলন-ইরফান প্যানেলের প্রার্থীরা। বিজ্ঞপ্তি