কোরবানি নয়, চিড়িয়াখানায় মহিষ ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প’

আলোচিত 'ডোনাল্ড ট্রাম্প' নামের অ্যালবিনো মহিষটিকে জাতীয় চিড়িয়াখানায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো ও বিরল জাতের এই মহিষটিকে কোরবানির ঈদের আগে কেরানীগঞ্জের মনিরুজ্জামানের বাড়ি থেকে পুলিশ নিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব জানান, এর প্রতি ব্যাপক আগ্রহ এবং 'রেয়ার ব্রিড' হওয়ায় এটি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মহিষটি কিনে নিয়েছেন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এর পরিচর্যা দেখভাল করবেন। চিড়িয়াখানার কিউরেটর জানান, এটি দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকবে।