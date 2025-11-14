ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারুণ্যের উৎসব রোববার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘তারুণ্যের উৎসব’। আগামী রোববার সকাল ১০টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এ উৎসবের উদ্বোধন করবেন উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী ও সংগঠন অংশ নেবে। ডাকসু তারুণ্যের এই উৎসবে সহ-আয়োজক হিসেবে রয়েছে।
শুক্রবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসব উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সাইদুল আরেফিন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা বাশার, ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মাদ, পরিবেশ সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ কামাল অনিক এবং কমিটির সদস্যসচিব ফাতেমা বিনতে মুস্তফা।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তরুণদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, সামাজিক সচেতনতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে ‘তারুণ্যের উৎসব’ আয়োজন করা হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে দিনজুড়ে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপণ, ক্লিন ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম।
এ ছাড়া বছরজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবাবিষয়ক প্রশিক্ষণ, আইসিটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক কর্মশালা, পুষ্টি ও খাদ্যবিষয়ক অলিম্পিয়াড, বৃক্ষরোপণ ও ক্লিন ক্যাম্পাস কর্মসূচি, আইন ও নাগরিক দায়িত্ববিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি, উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানবিষয়ক কর্মশালা, মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সেশন, পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।