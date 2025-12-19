প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য ভয়ংকর বার্তা: আসক

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে পরিকল্পিত উল্লেখ করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলেছে, এই ঘটনা মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি গুরুতর আঘাত। এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য ভয়ংকর বার্তা।
আজ শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মানবাধিকার সংগঠন আসক এ কথা বলেছে। বিবৃতিতে শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত ও জুলাই আন্দোলনের তরুণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাতের সহিংসতার সময় প্রতিবাদ জানাতে ডেইলি স্টারের সামনে গেলে নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর হেনস্তার শিকার হন। এ ঘটনারও প্রতিবাদ জানায় আসক। তারা মনে করে, এ ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য ভয়ংকর বার্তা বহন করে।
দেশে পরিকল্পিতভাবে মব সন্ত্রাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতা দেখা গেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এই ঘটনা গভীরভাবে উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ। প্রতিষ্ঠানটি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।
বিবৃতিতে ঢাকায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভবনে হামলা, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ভাঙচুর, রাজশাহী ও খুলনায় ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ এবং চট্টগ্রামে ভারতীয় উপহাইকমিশনের সামনে রাতের বেলা অবস্থানকে সুপরিকল্পিত অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়। আসক মনে করে, সংবাদমাধ্যম, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্থাপনার ওপর এই ধরনের সমন্বিত হামলা দেশে উগ্র ও সহিংস চিন্তার বিপজ্জনক বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়।
বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মাঠে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী কেন সময়মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি, তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি জানায় আসক।
বিবৃতিতে বলা হয়, সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার বিশেষত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের যে সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পাচ্ছে, তা দুঃখজনক।
বিবৃতিতে অবিলম্বে শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার ঘটনায় সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত; মব সন্ত্রাসে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা, সংবাদমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া; এবং জুলাই আন্দোলনের তরুণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানায় আসক।