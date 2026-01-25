বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে ইসির বৈঠক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও মিশনপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ রোববার রাজধানীর গুলশানে হোটেল ওয়েস্টিনের বলরুমে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে ফিরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন বলে জানানো হয়েছে।
বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনসহ নির্বাচন কমিশনার মো. আবদুর রহমানেল মাছউদ, বেগম তাহমিদা আহমদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ অংশ নেন। এ ছাড়া অংশ নেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদসহ কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
কূটনৈতিক কোরের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, নির্বাচনীপ্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ, নির্বাচনের স্বচ্ছতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ নানা জরুরি বিষয়ে কূটনীতিকদের অবহিত করতে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয় বলে জানায় ইসি।