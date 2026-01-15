আঞ্চলিক গণিত উৎসব শুরু আগামীকাল 

‘গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো’ স্লোগানে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬-এর দ্বিতীয় ধাপ ‘আঞ্চলিক গণিত উৎসব’ শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি)। এ বছর দেশের ১২টি শহরে আঞ্চলিক গণিত উৎসব আয়োজিত হবে। অঞ্চলগুলো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা ও কুষ্টিয়া।
আয়োজকেরা জানান, আগামীকাল খুলনা ও সিরাজগঞ্জে একযোগে আঞ্চলিক গণিত উৎসব হবে, আগামী শনিবার (১৭ জানুয়ারি) হবে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায়। অন্যান্য অঞ্চলের তথ্য বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।