৩১ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার ঘটনায় ডিইউজের উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ঘটনার এক বছরের বেশি সময় পর ৩১ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করায় উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ জানান ডিইউজের সভাপতি সাজ্জাদ আলম ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাজাহান মিঞা।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলাকে ষড়যন্ত্রমূলক ও স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেন ডিইউজের নেতারা। তাঁরা বলেন, পেশাদার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা চলতে থাকলে কখনই ভয়ের সংস্কৃতি দূর হবে না।

অবিলম্বে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান ডিইউজে নেতারা। তাঁরা বলেন, তদন্ত ছাড়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হবে না—সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে এমনটি আশ্বস্ত করা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

এর আগে গত সোমবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে একটি হত্যা মামলায় ৩১ সাংবাদিককে আসামি করা হয়।

আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ইকবাল সোবহান চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, ফরিদা ইয়াসমিন, ওমর ফারুক, মনজুরুল আহসান বুলবুল, শ্যামল দত্ত, আবদুল জলিল ভূঁইয়া, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, সোহেল হায়দার চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম রতন, সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, নজরুল ইসলাম মিঠু, মোহাম্মদ আবু সাঈদ, আকতার হোসেন, দীপ আজাদ, জায়েদুল আহসান পিন্টু, নঈম নিজাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, আবেদ খান, নাইমুল ইসলাম খান, মোজাম্মেল বাবু, সাইফুল আলম, সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, মাঈনুল আলম, শাহজাহান সরদার, আশিষ সৈকত, জুলফিকার রাসেল, শাকিল আহমেদ, নাজমুল হক সৈকত, মামুনুর রহমান খান প্রমুখ।

