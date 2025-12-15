আতিফ আসলামের কনসার্টের নামে প্রতারণার অভিযোগে মামলা

জনপ্রিয় পাকিস্তানি গায়ক আতিফ আসলামের কনসার্ট স্থগিতের পর গ্রাহকদের টিকিটের টাকা ফেরত না দেওয়ায় প্রতারণার অভিযোগে পাঁচ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নালিশি মামলা হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালতে মামলার আবেদন করেন আইনজীবী আহসান হাবীব ভূঁইয়া।
বাদী আহসান হাবীব ভূঁইয়ার জবানবন্দি রেকর্ড করেন আদালত। ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখাকে (ডিবি) আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন আদালত।
মামলার বাদী আহসান হাবীব ভূঁইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে এই আদেশ দিয়েছেন।
মামলায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলঘুরি লিমিটেডকে আসামি করা হয়েছে। আর ব্যক্তি হিসেবে আসামি চারজন। তাঁরা হলেন চলঘুরি লিমিটেডের চেয়ারম্যান প্রমি ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ ইকবাল, মেইন স্টেজের স্বত্বাধিকারী কাজী রাফসান ও মারভেলের প্রতিষ্ঠাতা ব্রিতি সাবরিন খান।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর আতিফ আসলামের কনসার্ট হবে জানিয়ে ‘মেইন স্টেজ ইনক’ নামে একটি ফেসবুক আইডিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির টিকিট উন্মুক্ত করা হয়। বাদী গত ১৯ নভেম্বর কনসার্টের পাঁচটি টিকিট কেনেন। টিকিট বাবদ ২৮ হাজার ৮৪৪ টাকা পরিশোধ করেন। ১২ ডিসেম্বর আসামিরা ফেসবুক পেজে ঘোষণা দেন, সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় কনসার্ট স্থগিত করা হয়েছে। মামলায় ছয়জন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁরাও বিভিন্ন মূল্যের ছয়টি টিকিট কিনেছেন। মামলায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণা অভিযোগ আনা হয়েছে।
জানা গেছে, ১৩ ডিসেম্বর পূর্বাচলের চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে কনসার্টটি আয়োজনের কথা ছিল।
এর আগে ১১ ডিসেম্বর ফেসবুক পোস্টে সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম জানান, ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় নির্ধারিত কনসার্টে তাঁরা পারফর্ম করছেন না। এর কারণ হলো, কনসার্টের আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় স্থানীয় অনুমতি, নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও লজিস্টিকস বিষয়গুলো ঠিক করতে পারেনি।