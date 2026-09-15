দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে ‘রবি বোলার হান্ট’

দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বোলিং প্রতিভা খুঁজে বের করে তাঁদের জাতীয় পর্যায়ে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আবারও শুরু হচ্ছে ‘রবি বোলার হান্ট’। রবি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) উদ্যোগে শুরু হতে যাওয়া এই ট্যালেন্ট হান্টে এবার নারী ক্রিকেটারদের অংশ নেওয়ার সুযোগও থাকছে।
এ ছাড়া এবারের আয়োজনের পরিধি বিগত বছর থেকে আরও বিস্তৃত। ‘পারবে তুমিও’ আদর্শ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পেসার ও স্পিনার—উভয় বোলারদের সুযোগ করে দেওয়া এবারের রবি বোলার হান্টের অন্যতম লক্ষ্য।
দেশের ক্রিকেটে নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে রবি ও বিসিবির যৌথ উদ্যোগের রয়েছে সফল ইতিহাস। ২০১৬ সালের রবি ফাস্ট বোলার হান্ট থেকে উঠে এসেছিলেন এবাদত হোসেন। প্রায় ৪০ হাজার তরুণ পেসারের অংশগ্রহণে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ১৩৯ দশমিক ৯ কিলোমিটার গতিতে বল করে দ্রুততম বোলার হয়েছিলেন এবাদত।
পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলের পেসের লাইনআপে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন এবাদত হোসেন। আর ২০১৭ সালের আয়োজিত রবি স্পিনার হান্ট থেকে উঠে আসেন রিশাদ হোসেন, যিনি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ লেগ স্পিনার হিসেবে জায়গা করে নেন। রবি বোলার হান্ট থেকে উঠে আসা এ সাফল্যই নতুন করে এমন উদ্যোগ আয়োজনের অন্যতম বড় অনুপ্রেরণা।
২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হবে রবি বোলার হান্ট। দেশের আটটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে বাছাইপর্ব, যার মধ্যে দুটি ভেন্যু থাকবে ঢাকায়। অন্যগুলো যথাক্রমে সিলেট, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম। বরিশালের ট্রায়াল হবে খুলনায়। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হবে ট্রায়াল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উঠে আসা তরুণ বোলারদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ করে দেবে এ আয়োজন।
পুরুষ-নারী ক্রিকেটারদের বাছাইয়ের সময় মাঠে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচকেরা। বিচারক হিসেবে থাকবেন পাকিস্তান জাতীয় দলের সাবেক লেগস্পিনার মুশতাক আহমেদ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দলের সাবেক পেসার কোরি কলিমোর ও হাই পারফরম্যান্স স্কোয়াড বাংলাদেশের প্রধান কোচ মো. সালাহউদ্দিন। এর পাশাপাশি জাতীয় দলের কোচরাও সামগ্রিক বাছাইপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।
তবে প্রতিভা খুঁজে নেওয়ার পরই শেষ নয় এ পথচলা। নির্বাচিত বোলারদের জন্য থাকবে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত পরিচর্যার সুযোগ। লক্ষ্য একটাই, আজকের সম্ভাবনাময় বোলারদের আগামী দিনের জাতীয় দল ও জাতীয় দলের পাইপলাইনের জন্য প্রস্তুত করা।
আগ্রহী বোলাররা অংশগ্রহণ করতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন ‘মাই রবি’ অ্যাপে।