‘পুলিশের আঘাতে’ হাসপাতালে ভর্তি জুলাইয়ে শহীদ আলভীর বাবা আবুল হাসান

সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভের সময় ‘পুলিশের আঘাতে’ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ শাহরিয়ার হাসানের (আলভী) বাবা মো. আবুল হাসান।
রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে আবুল হাসানের হৃদ্যন্ত্রে একটি রিং পরানো হয়েছে। তাঁর হৃদ্যন্ত্রে আরও দুটি ব্লক রয়েছে। এখন তিনি হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি আছেন।
জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত আসামিদের জামিন দেওয়ার ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে গত মঙ্গলবার সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন জুলাইয়ে শহীদ ও আহতদের পরিবারের সদস্যরা। জুলাই ২৪ শহীদ পরিবার সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসানও এ কর্মসূচিতে যোগ দেন।
শহীদ শাহরিয়ার হাসানের মা সালমা বেগম বুধবার রাত ৯টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করার সময় তাঁর স্বামী আবুল হাসানের বুকে আঘাত করে পুলিশ। তখন তিনি বসে পড়েন। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। এরপর মিরপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে নেওয়া হয়। সেখানে ইসিজি করার পর আবুল হাসানের হৃদ্যন্ত্রে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে।
আবুল হাসানের আগে হৃদ্যন্ত্রের জটিলতা ছিল না দাবি করে সালমা বেগম বলেন, পরে তাঁর স্বামীকে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে আনা হয়। সেখানে তাঁর স্বামীর হৃদ্যন্ত্রে একটি রিং পরানো হয়। পরে আরও দুটি রিং পরাতে হবে।