রাজধানীর তোপখানা সড়কে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয়ে আজ শুক্রবার রাতে আগুন দেওয়া হয়
ঢাকায় এবার উদীচী কার্যালয়ে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানটে হামলার পরদিনই আগুন লাগল ঢাকার তোপখানা সড়কে সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে।

পরিকল্পিতভাবে এই আগুন লাগানো হয়েছে বলে উদীচীর একাংশের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে দাবি করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

এক সপ্তাহ আগে হামলায় গুলিবিদ্ধ জুলাই অভ্যুত্থানের মুখ, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি গতকাল বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার পর এই হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে মধ্যরাতে কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়। একই সময় হামলা হয় ধানমন্ডিতে ছায়ানট সংস্কৃতি কেন্দ্রেও।

এক দিন বাদে আজ শুক্রবার রাত আটটার দিকে তোপখানা সড়কে উদীচী কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের খবর আসে। পাঁচতলা একটি ভবনের দোতলায় তাদের কার্যালয়।

উদীচীর একাংশের সাধারণ সম্পাদক অমিত দে প্রথম আলোকে বলেন, রাত পৌনে আটটার দিকে কার্যালয়ে প্রথম ভাঙচুর করা হয়। এরপর সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে যাচ্ছেন।

অমিত দে বলেন, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটে আগুন দেওয়ার ধারাবাহিকতায় উদীচী কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে।

রাত সাড়ে আটটার দিকে যোগাযোগ করা হলে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের গণমাধ্যম শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাজাহান শিকদার প্রথম আলোকে বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নেভাতে অংশ নেয়। রাত সোয়া আটটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে সেখানে যান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল।

