বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে চায় ইরাক: প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইরাক সরকার। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ও ইরাকের প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানানো হয়।
আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটি জানিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে দুদিনব্যাপী যৌথ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এ–বিষয়ক একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বৈঠকে নিরাপদ, নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল শ্রম অভিবাসনসহ জনশক্তি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি, ইরাকে দক্ষ, স্বল্প দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মী পাঠানোর সম্ভাব্যতা এবং ইরাকে কর্মরত অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
আলোচনা শেষে একটি ‘রেকর্ড অব ডিসকাশন’ স্বাক্ষরিত হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইরাক সরকার বাংলাদেশিদের সে দেশে বিভিন্ন খাতে কর্মী ভিসা প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়ে ভূমিকা গ্রহণ করবে। নিরাপদ, নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে ইরাকি নিয়োগকর্তার পাঠানো চাহিদাপত্র বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হবে। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে ইরাকে গমন–ইচ্ছুক বাংলাদেশি কর্মীরা সে দেশে যাওয়ার আগে কর্মসংস্থান চুক্তি স্বাক্ষর করে যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ইরাকের কোন কোন সেক্টরে কর্মীর চাহিদা রয়েছে, সে বিষয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস তথ্য সংগ্রহ করে কর্মী পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইরাকে কর্মরত অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে ইরাকি ডেলিগেশন ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার অনিয়মিত কর্মীদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিয়মিতকরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইরাক সরকারের কাছে অনুরোধপত্র পাঠাবে। ইরাকে বাংলাদেশি পাঠানোর পথ সুগম করার লক্ষ্যে যৌথ কমিটি বছরে অন্তত একবার বৈঠকে বসবে।
সমঝোতা চুক্তিতে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমাদুল হক এবং ইরাকের পক্ষে দেশের মিডিয়া, আরব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভাগের মহাপরিচালক কাজিম আবদুর রেজা খাইয়ুন আত-ওয়ানি স্বাক্ষর করেন। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ইরাকি প্রতিনিধিদল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।