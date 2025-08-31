‘অতিথি’র অতিথি হয়ে চলুন চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গলে

‘অতিথি’ ব্র্যাকের একটি কমিউনিটিভিত্তিক পর্যটন প্রকল্প। এটি মূলত এমন একটি উদ্যোগ, যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যটনশিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। পর্যটন খাত থেকে আসা অর্থনৈতিক সুবিধার লভ্যাংশ তাদের কাছে পৌঁছায়। শহুরে প্রজন্ম পরিচিত হতে পারে তাদের শিকড়ের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে। চা–পাতার সুবাস, পাহাড়ি হাওয়ার শীতল ছোঁয়া আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরা শ্রীমঙ্গলে প্রতিটি মুহূর্তই যেন এক নতুন গল্প। প্রকৃতির বুকে এই নির্মল অভিজ্ঞতার সবটুকু এক সুতায় জুড়ে দিতে ‘অতিথি’ সাজিয়েছে ৩টি আলাদা প্যাকেজ।
প্রতিটি প্যাকেজেই রয়েছে চা-বাগান ভ্রমণ, স্থানীয় গল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, পাহাড়ি ঢালে সোনালি আলোয় পিকনিক; গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা (কাঠি নৃত্য), কুঁড়েঘরের নীরবতা, স্থানীয় খাবারের স্বাদ; রাবার গার্ডেন, মণিপুরি তাঁতশিল্প, চা মিউজিয়াম ভ্রমণ, লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্কে হাইকিং, মুভি নাইট, চান্দের গাড়িতে ভ্রমণের মতো দারুণ সব অভিজ্ঞতা। সঙ্গে থাকছে নাশতা, ট্যুর গাইডসহ স্থানীয় পরিবহন ও বিলাসবহুল পার্টনার রিসোর্টে থাকার সুব্যবস্থা। অতিথির চোখে প্রতিটি ভ্রমণ একটি বই, যার পাতায় পাতায় লেখা থাকে অগণিত গল্প। সেই গল্পগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অনন্য সংস্কৃতির কথা। আর এই জানতে পারাতেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়। এ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদ্যাপিত হয় আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতি, স্বর্ণালি ইতিহাস ও বর্ণিল জনজীবন; যা সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনজীবনের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই যাত্রা। আর সেই যাত্রায় অতিথির মূল বিশ্বাস হলো প্রকৃত, মানুষ, সংস্কৃতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী, যার মিশেলে সৃষ্টি হচ্ছে এই অর্থবহ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার, পূর্ণতা পায় আমাদের এই গল্প। অতিথি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন